Su GoFundMe un aiuto concreto per la Croce Bianca Albenga. I militi: "Non vorremmo chiederlo, ma siamo costretti a farlo"

Già questa mattina su Savonanews è uscito un servizio in cui la Croce Bianca Albenga, in carenza di mascherine, chiedeva aiuto urgente a chi potesse fornirle (leggi link QUI).

In pochissime ore, il sodalizio di Pubblica Assistenza ingauno ha ricevuto un aiuto tangibile: "Dai dentisti, ai carrozzieri, fino a tanti altri professionisti del comprensorio siamo stati circondati non solo di calore e affetto, ma di aiuti tangibili, grazie a tutti coloro che ci hanno fornito delle mascherine", raccontano i militi.

Ma la catena umana di solidarietà si spinge anche oltre: su piattaforma GoFundMe, infatti, è possibile fare avere un contributo economico alla Croce Bianca Albenga, semplicemente cliccando su questo LINK.

Spiegano i Volontari: "Noi siamo abituati a dare senza chiedere e doverlo fare in questo momento per noi è motivo di dolore e persino un po' di imbarazzo. Ma siamo costretti: abbiamo bisogno non soltanto di mascherine, ma anche di camici e di tantissimi presidi igienico-sanitari come guanti, tute, occhialini. E naturalmente, con l'emergenza, i prezzi si sono moltiplicati a dismisura".