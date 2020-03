Albissola, la Croce d'Oro avvia la sua raccolta fondi: "Abbiamo bisogno di dispositivi di protezione individuale"

In prima linea non solo per le emergenze giornaliere sul territorio di Albissola ma anche in tutta la regione in supporto per il trasporto delle persone con sintomi o affette da Coronavirus.

La Croce Oro di Albissola ha però bisogno di aiuto per continuare con la loro attività di supporto e hanno così dato vita ad una raccolta fondi su Gofundme.

"Abbiamo speso circa 10.000 euro di dispositivi protezione individuale praticamente introvabili tra l'altro, ne abbiamo bisogno ancora per i nostri volontari che stanno dedicando un impegno straordinario e commovente per prestare soccorso. Abbiamo bisogno di sentirvi vicini. Aiutateci. Noi non molliamo. Lo abbiamo promesso e lo manterremo" spiega il presidente Alessio Salis.

bbSi può effettuare la donazione QUI.

L'Iban per i versamenti è: IT03I0617549260000001054580

BANCA CARIGE AGENZIA ALBISSOLA MARINA