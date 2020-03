Emergenza Coronavirus e riorganizzazione degli ospedali del savonese, l'assessore Viale: "Un plauso ai nostri professionisti di ogni livello"

L'emergenza Coronavirus sta sottoponendo la sanità ligure ad uno sforzo importante e anche l'organizzazione degli ospedali del savonese è stata chiamata a rispondere alle sollecitazioni derivanti da una situazione decisamente complessa. Per l'azienda sanitaria locale, quindi, è diventato necessario predisporre un'attività di riorganizzazione in grado di fornire la massima attenzione al problema Covid-19 e al contempo garantire le risposte necessarie ai cittadini. L'ospedale di Albenga è stato così dedicato all'emergenza Coronavirus, con la chiusura del punto di primo intervento e la massima attenzione alla cura dei pazienti positivi al Covid-19. A Cairo, zona meno interessata dall'emergenza, si andrà a concentrare l'attività ospedaliera più semplice, quella ribattezzata "Covid-free" (a bassa complessità di cura). Il San Paolo di Savona e il Santa Corona di Pietra Ligure, invece, affronteranno i casi di Coronavirus cercando di interrompere il meno possibile anche tutte le altre situazioni mediche e dedicando la massima attenzione ad ogni tipo di urgenza. Dell'attuale situazione dei poli ospedalieri del savonese ne abbiamo parlato con Sonia Viale, assessore regionale alla Sanità e vice presidente di Regione Liguria: "Questa riorganizzazione non riguarda solo Savona, ma riguarda tutto il sistema sanitario ligure e la rete ospedaliera ligure - ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità - l'emergenza coinvolge tutto il sistema e anche dalla definizione di pandemia, che è stata dichiarata dall'OMS qualche giorno fa, una delle conseguenze è proprio la riorganizzazione di tutte le reti ospedaliere e dei sistemi sanitari tutti, in quanto è chiaro che c'è la necessità di avere il più possibile posti di rianimazione e di media intensità e malattie infettive. Si tratta proprio di una modalità che non deve aggiungere preoccupazione a preoccupazione per la popolazione, perché è legata strettamente alla situazione di emergenza. Questo è fatto nell'interesse delle persone, dei pazienti e del personale: avere la capacità di accogliere le persone che sono sintomatiche e che necessitano conseguentemente di essere ricoverate".

"Se da un lato ci stiamo attrezzando per affrontare il picco dell'emergenza - ha proseguito Viale - dall'altro stiamo anche agendo per attivare punti per le dimissioni cosiddette protette in quanto molte delle persone ricoverate e affette dal Covid-19 non hanno le caratteristiche per il ricovero ospedaliero e potrebbero proseguire il periodo della malattia presso il domicilio, che in alcuni casi è da sconsigliare o per la presenza di altre persone nelle case o perché c'è bisogno comunque di un monitoraggio diverso da quello ospedaliero. La notizia di Cairo, di un padiglione della caserma della polizia penitenziaria, o di altri luoghi in altre Asl va in quella direzione".

"La situazione attuale legata all'emergenza nel savonese? Devo dire che Savona purtroppo è stata la prima realtà toccata con il famoso cluster di Alassio - ha poi aggiunto la vicepresidente della Regione - quello che si è verificato in quel territorio è chiaro che è quello che ci prefiguriamo accadrà anche nelle restanti parti del nostro territorio regionale, così come è capitato in Lombardia e come sta capitando nelle altre realtà. È un andamento che sono gli stessi nostri esperti sanitari che ci dicono che ci sarà nei prossimi giorni, ma la capacità del sistema sanitario di Savona è riuscita a mitigare e nei primi giorni addirittura a contenere la diffusione del contagio rallentandone l'arrivo: questo ci ha consentito di guadagnare giorni per portare a compimento le azioni di riorganizzazione della rete ospedaliera".