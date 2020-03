Emergenza Coronavirus, l'appello della Protezione Civile di Andora: "Restate a casa"

"Facciamo un appello a tutti voi. Restate a casa, per quanto e noioso, restate a casa". È questo l'appello di Fabio Curto a nome dei volontari della Protezione Civile di Andora.

"Proviamo a ricordarci che, stando a casa, salvaguardo la salute altrui, oltre che la propria - proseguono i volontari andoresi - Stando a casa faccio si, che questo momento finisca più in fretta, stando a casa, faccio un gesto di grande responsabilità, stando a casa, ci aiutate a stare a casa anche a noi e tutti quei volontari e non, che non possono stare a casa perché devono aiutare chi e in difficoltà. Organizzate la spesa settimanalmente, uscite solo per vera necessità, e mentre siete a casa fateci sentire il vostro appoggio, con un video, una foto, una lettera un messaggio..."

"Abbiamo bisogno del vostro supporto. Noi per voi ci siamo, lavoriamo silenziosamente mettendoci a rischio, ma per tutti voi lo facciamo. Ma è solo con il vostro aiuto, rimanendo a casa, che ci aiutate veramente. Grazie" concludono dalla Protezione Civile di Andora.