Borgio Verezzi, il sindaco Dacquino: "Le nostre linee guida per contenere la diffusione del Coronavirus"

Il sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino, fa il punto sulle strategie messe in atto per contenere la diffusione del Coronavirus.

Racconta ai microfoni di Savonanews il primo cittadino: "I giorni sono passati veloci e, dopo i vari adeguamenti operativi,tutto il paese è coinvolto da regole comuni. I vari passaggi hanno creato incertezze e disagi ma hanno permesso di valutare l'efficacia delle varie azioni, di correggerle e di decidere per quelle a maggiore coerenza con le esigenze attuali (fattibili, facili da capire e responsabilizzanti).

Oggi tutti hanno chiara l'importanza di rispettare il decalogo dell'Istituto Superiore di sanità, capiscono le scelte fatte e sanno che ognuno deve fare la propria parte per il bene collettivo.

È chiaro che dobbiamo concentrarci su poche ma essenziali azioni, quelle che contano veramente.

La buona comunicazione aiuta, il suo eccesso confonde, fa perdere efficacia, crea ansia e alibi.

Certo, ognuno di noi vede mille dettagli, ha le sue particolarità..ma qui, in emergenza, é bene concentrare il lavoro, fare quello che serve; non é il momento di disperdere energie e risorse, di parole vuote.

Dobbiamo distinguere oggi più che mai l'essenziale dal superfluo, essere semplici e concreti, guardare all'oggi sapendo dove vogliamo andare domani...

Le nostre linee guida oggi sono:

• pieno rispetto indicazioni delle Autorità

• applicazione quotidiana decalogo ISS

• vicinanza ai Cittadini

• comunicazione equilibrata, di buon senso

•collaborazione con Asl 2

• gestione attenta del territorio comunale

• alta attenzione ai luoghi di aggregazione

• pulizia e disinfezione degli ambienti

Sugli ultimi tre punti è utile aggiungere che il territorio comunale, le strade, i cassonetti vanno tenuti in ordine e bonificati non solo adesso ma costantemente; e questo è fatto. Sul parco di recente sono stati rinnovati i giochi e le attrezzature per fare sport, in questa fase bene non andare in gruppo ma é giusto ricordare che sono nuovi, puliti. Per gli ambienti (scuole e uffici pubblici) va fatta costantemente una pulizia con acqua e detergenti commerciali, in caso di necessità per la decontaminazione, dopo la solita pulizia, si usa ipoclorito di sodio 0.1% o etanolo 70%. La maggior attenzione va posta ovviamente sui punti di maggior contatto.

Per le scuole (ottima la collaborazione con i Responsabili) e per gli uffici comunali tutto questo è stato fatto, e fatto quotidianamente ove utile.

Interventi miracolistici e parole magiche non esistono, forse aiutano a dare la sensazione che "si fa qualcosa" ma lasciano il tempo che trovano. Meglio trattare le persone da adulte e responsabilizzarle; in questi giorni le Associazioni locali e i Dipendenti comunali fanno molto, come molto fanno in termini di sacrificio e dedizione le varie attività commerciali ; tutti insieme ce la possiamo fare e vincere questa sfida. Sarà una tappa che ricorderemo..una tappa da cui apprendere per guardare al futuro con più consapevolezza del nostro ruolo".