Cairo Montenotte, l'Istituto “Federico Patetta” mette la biblioteca multimediale a disposizione di studenti, docenti e personale

In questo periodo in cui le biblioteche tradizionali non sono funzionanti, l'Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte mette la biblioteca multimediale Mlol (Media Library On Line) a disposizione di tutti gli studenti, i docenti e il personale dell'istituto cairese. Questo servizio consente di accedere gratuitamente ad un numero molto ampio di risorse digitali: e-book, video, musica (Spotify), ma anche una grandissima scelta di quotidiani e riviste, nazionali e stranieri. MLOL è infatti la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre seimila in venti regioni italiane e dieci paesi stranieri.

Per accedere è sufficiente digitare https://sv-patetta.medialibrary.it, e poi inserire le credenziali di accesso (username e password). L’esplorazione della piattaforma è peraltro molto semplice ed intuitiva.

Gli allievi ed un ampio numero di docenti e personale ATA del “Patetta”, oltre a qualche genitore che lo ha richiesto, sono già in possesso delle credenziali. Chi non lo fosse ancora può aderire al servizio inviando all’indirizzo di posta elettronica bibliotechepatetta@gmail.com una mail con l'indicazione dei propri dati, secondo lo schema indicato nella tabella. Entro breve tempo potrà ricevere la comunicazione mail delle credenziali direttamente dalla MLOL. Allo stesso indirizzo mail potrà essere richiesta ogni informazione in materia.