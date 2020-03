Emergenza Coronavirus, il sindaco Fiorini risponde alla minoranza: "Attivato un tavolo con le categorie, attendiamo provvedimenti dal Governo"

Si comincia già a pensare ai postumi dell'emergenza sanitaria in corso nel nostro Paese ed ora in espansione nel resto d'Europa. Un occhio di riguardo viene dedicato all'economia, da parte di diverse amministrazioni e consigli comunali.

Tra questi Spotorno, dove la minoranza ha invitato la giunta a prendere alcune decisioni a salvaguardia di imprese e cittadinanza(LEGGI QUI).

Pronta nel pomeriggio è quindi arrivata la risposta dell'amministrazione: "In questi momenti concitati e di emergenza bisogna darsi delle priorità per non tralasciare nulla di essenziale per la sicurezza dei nostri cittadini e della città. Ci scusiamo per non essere ancora riusciti a rispondere personalmente per iscritto ai due consiglieri, conviti gli fosse comunque arrivata la nostra risposta data a mezzo stampa. Ribadiamo gli stessi concetti di una settimana fa" afferma il primo cittadino Mattia Fiorini.

"Già da prima della loro proposta avevamo messo intorno ad un tavolo le categorie produttive del paese - spiega Fiorini - per discutere e concordare con loro aiuti ed agevolazioni nonché come affrontare insieme l'emergenza. Da quel tavolo è emersa l'idea che sia necessario attendere che gli aiuti di Stato (in definizione in questi giorni) vengano dettagliati in modo da poter provvedere con degli aiuti che si integrino con quelli del Governo e che magari possano intercettare e correggere localmente carenze, evitando inutili e sovente dannose duplicazioni".

Per il periodo di chiusura forzata del servizio sono stati sospesi i pagamenti delle rette di nido e ludoteca, mentre altre iniziative in materia fiscale riguardanti scadenze ed agevolazioni per le attività commerciali bisognerà attendere.

Alcuni temi discussi sono stati anche quelli sollevati dalla minoranza: "Tra tutte le proposte sul tavolo ci sono già anche quelle proposte dai due consiglieri ma alcune di esse, oltre ad essere discusse al tavolo con le categorie, devono essere analizzate senza lasciarsi trascinare dal momento ma con una visione più ampia".

L'esempio portato dal sindaco è uno ben preciso: "Parlo della proposta di abolizione della tassa di soggiorno ad esempio. Una scelta del genere non solo va discussa con tutti gli altri Comuni ma risulta molto miope se si pensa che proprio ora stanno partendo quegli investimenti sulla promozione del comprensorio e dei territori a cui lavoriamo (al tavolo e d'accordo con le categorie) sin dall'introduzione dell'imposta di soggiorno. Non ci pare il caso di rinunciare ora ad un investimento cosi importante sulla promozione turistica iniziato due anni fa proprio nel momento in cui ce ne sarà più bisogno, una volta finita l'emergenza Coronavirus" conclude il sindaco.