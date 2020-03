Gli impiegati di banca in provincia di Savona si "autotassano" per comprare kit sanitari

In questi giorni su Savonanews ci stiamo occupando di tutela della salute nei luoghi pubblici. Dopo un “viaggio” tra le mansioni della security nei supermercati (da leggere QUI), è la volta delle banche.

Lo spunto è partito da una segnalazione di una nostra Lettrice (della quale ovviamente non riportiamo il nome nel rispetto della privacy), che ci ha spiegato: “Per quanto tutte le banche abbiamo potenziato i servizi di internet banking e di phone banking, a volte, pur limitando al massimo gli spostamenti, ci sono operazioni che siamo costretti a fare di persona.

Ho dovuto svolgere una di queste pratiche nei giorni scorsi e non ho potuto fare a meno di notare che nella mia filiale il personale era privo di mascherina e che non esiste alcuna paratia in vetro, come ad esempio è presente negli uffici postali, che divide l’operatore allo sportello dal cliente. Nell’istante in cui avviene un passaggio di denaro o una firma il contatto tra le due persone è veramente ravvicinato”.

Ci siamo così recati nelle filiali di diversi gruppi bancari, nei comprensori tra Alassio e Savona e abbiamo saputo, per esempio, che in molte sedi i dipendenti si sono “autotassati” per emettere ordini di acquisto di mascherine e guanti monouso. In altre filiali, invece, è stata l’azienda stessa a ordinare dei kit “antivirus” per il personale. Non ovunque, inoltre, sono state seguite in modo metodico le procedure regolari di sanificazione.

Inoltre, questa è notizia delle ultime ore, c’è almeno un importante gruppo bancario della provincia che ha emesso una richiesta di preventivo per l’installazione dei divisori in vetro.

Molte banche, per non esporre eccessivamente il personale, si sono programmate delle rotazioni su più turni, per consentire agli sportellisti di restare maggiormente a casa.

Infine, dagli sportellisti stessi, arrivano due appelli: “Vorremmo una maggior mobilitazione a livello sindacale per tutelare il nostro diritto alla salute e vorremmo essere dotati di sistemi per l’igienizzazione del contante, come sono stati installati nella maggior parte delle nazioni asiatiche colpite dal virus, a cominciare dalla Cina ma non solo”.