La Voce dei Giovani con Yepp Albenga: "Brilliamo anche senza armatura"

Brilliamo anche senza armatura

Ho molte passioni, e la parte difficile durante il mio tempo libero consiste nel capire dove indirizzare le mie energie, il mio amore, e la passione stessa; questo dilemma rende complicate anche le scelte più semplici.

Siamo noi a scegliere come investire il nostro tempo, e personalmente è spesso affidato a momenti che penso mi lascino qualcosa di bello, o dai quali possa apprendere, oppure confrontarmi, condividere, o rendere migliore ciò che sicuramente da soli non avrebbe lo stesso sapore.

Qui la scelta è pesante, perché “passare” o “scegliere di trascorrere” ha una forte distinzione, non facile da esprimere per iscritto; ci sono persone che si incontrano magari al bar, al pub la sera, e “ammazzano il tempo” insieme… Tutt’altro è la volontà di affrontare anche solo una mezz’ora, dieci minuti, cinque, con una persona a cui tieni, o che abbia un significato speciale per te.

Per quanto si stia bene da soli, con la condivisione è tutto molto meglio, d’altronde siamo animali sociali; ma è difficilissimo togliersi l’armatura, conoscere nuovi amici, nuove persone con cui creare legami, o che al solo pensiero siano in grado di farti pensare “Wow”.

È con queste persone che i miei due minuti diventano oro: una breve passeggiata con la mia fantastica amica Donatella, o quegli scambi di insulti con Anna, l’amica dal carattere troppo uguale al mio, o un viaggio in macchina con Marta dopo uno spettacolo teatrale, godendosi il paesaggio e parlando delle nostre passioni, dei nostri sogni, e delle nostre paure, riesce a diventare un momento rilassante e bellissimo (nonostante io detesti profondamente guidare!).

Sono le affinità, le attitudini simili, le passioni comuni che ci legano indissolubilmente e ci fanno sentire bene, come se fossimo in un quadro di Renoir.

Le persone che fanno di tutto per esserci per le altre, nonostante i mille impegni, le difficoltà e i salti mortali del caso… sono proprio quelle che ti fanno capire che non tutti si muovono per mero opportunismo, o colgono l’occasione per tappare i propri “buchi”, ma perché davvero lo vogliono.

Per capirlo bisogna azzardare, rischiare ed esporsi, ma non tutti sono così inclini a farlo incondizionatamente, con la stessa volontà; è proprio per questo che quando la tua corazza arrugginita tocca il suolo devi far capire quanto possa valere per te il rapporto speciale che si crea in quell'istante, intriso di verità e sincerità.

Fa paura pensare di poter condividere emozioni, ritenute di solito una gioia personale, con gli altri, nello stesso istante e con il solo fine di voler fare la stessa cosa, provar lo stesso sentimento, spontaneamente ed insieme, in un’unica ed esclusiva occasione in cui si crea un legame; come se un paio di stelle affiancate dal caso “decidessero” insieme di brillare ed esser costellazione dalla parvenza inscindibile e logicamente disposte nel manto notturno.

In una società così diffidente, piena di brutture e avvoltoi pronti a banchettare con la nostra carne ed approfittarsi di noi, chi ha il coraggio di togliere per primo l’armatura? Rischiare di prendere il colpo fatale, o mostrare le proprie cicatrici e riposarsi insieme attorno al fuoco?

L'AUTORE DI QUESTO ARTICOLO:

Flavio "Duke" Mangini, 27 anni, appassionato di arte, musica, cinema e giochi da tavolo.

In Yepp segue le serate boardgames, il laboratiorio di teatro e dà una mano con i social.