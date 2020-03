Lotta al Coronavirus: stamattina a Calice disinfezione del centro cittadino

Anche il Comune di Calice Ligure ha proceduto, come fatto da tante altre amministrazioni comunali in tutto il Paese, a mettere in atto una sanificazione del territorio comunale.

Oggetto delle operazioni, svolte con le dovute cautele dall'operaio comunale e dal vicesindaco Riccardo Pampararo, il quale ha provveduto a reperire il liquido disinfettante, le zone più frequentate del paese: il centro ed il parco giochi per bambini.

“Sappiamo che non si tratta di un intervento purtroppo risolutivo, ma pensiamo sia comunque meglio di nulla” ha commentato il sindaco Alessandro Comi.