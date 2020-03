Savona piange la scomparsa di Mario Lorenzo Paggi: il ricordo dell'Isrec

E' mancato all'età di 80 anni all'ospedale San Paolo di Savona, Mario Lorenzo Paggi, direttore scientifico dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Savona fino al dicembre 2019. A ricordarlo è proprio l'Isrec e la sua presidente Teresa Franca Ferrando.

"Abbiamo appreso con doloroso sgomento la notizia – per noi inaspettata – della scomparsa all’Ospedale S. Paolo di Savona del prof. Mario Lorenzo PAGGI, già Direttore Scientifico del nostro Istituto, carica da lui ricoperta pochi anni dopo la sua fondazione, ininterrottamente dai primi anni ’90 del secolo scorso fino al febbraio 2019, quando era stato costretto a presentare le proprie dimissioni per gravi motivi di salute. Il Consiglio Direttivo dell’ISREC, nel prendere atto delle sue dimissioni, aveva espresso vivo rammarico per una decisione dovuta a cause di forza maggiore, “non certo per il venir mano del suo attaccamento all’Istituto e a ciò che aveva rappresentato, nei lunghi anni della sua attività, nella città e nella provincia di Savona”" dicono.

"Nell’occasione, il ringraziamento da parte del Consiglio Direttivo era stato unanime, perché tutti erano consapevoli del fatto che il prof Paggi “aveva sempre rappresentato un sicuro punto di riferimento e talvolta una vera e propria identificazione con l’Isrec per coloro che allo stesso si rivolgevano o che comunque erano interessati al suo patrimonio storico e culturale e alle molteplici attività svolte molto spesso sotto il suo impulso e sempre con il suo fattivo impegno in prima persona”." continua l'Isrec.

"Tale ringraziamento desideriamo rinnovare anche oggi, a nome non soltanto del Consiglio Direttivo del nostro Istituto, ma anche di tutti i suoi Soci, molti dei quali hanno conosciuto Paggi ed hanno potuto apprezzare direttamente il suo contributo alla vita dell’ISREC e alla cultura savonese, che doverosamente oggi lo ricorda insieme a tutti noi. Alla moglie Antonella e ai figli Margherita e Jacopo i sensi della nostra vicinanza in un momento così doloroso della loro esistenza" concludono nel loro ricordo.