Emergenza Coronavirus, non c'è nessuno in strada e "studia" il modo di rubare una Porsche: denunciato dai carabinieri

E' diminuito il numero delle persone trovate fuori casa senza un “giustificato motivo”, ma non mancano purtroppo ancora situazioni in cui la gente ignora volutamente i divieti imposti dall’ormai noto DPCM.

Su 174 persone controllate nelle 24 ore passate solo 4 sono risultate “non autorizzate” ad uscire di casa: 2 nella zona di Albenga, 1 a Cairo e 1 ad Andora.

Le restrizioni che comportano un grande sacrificio per tutti stavolta hanno fatto si che, data la quasi totale assenza di gente in strada, saltasse all’occhio del proprietario di una Porsche, che un individuo stava “studiando” il modo per rubarla. Avvisati i Carabinieri che sono intervenuti sul posto lo hanno trovato “al lavoro” e lo hanno denunciato sia per il tentato furto dell’auto, sia per l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.