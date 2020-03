Vado, giovani inveiscono contro i vigili durante un controllo per il rispetto del Dpcm anti-Coronavirus

Intervento della Polizia Locale nella tarda mattinata odierna a Vado Ligure, in via Caduti per la libertà, in seguito al mancato rispetto dei Dpcm da parte di alcuni giovani che, una volta sorpresi, hanno reagito dando in escandescenze e insultando gli agenti della polizia vadese. A quel punto sul posto è inoltre intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.