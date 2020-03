Val Neva e Val Pennavaire, i cittadini lamentano gli odori dell'impianto di Zuccarello: "Il disagio è continuo, persistente e grave come sempre"

"I cittadini della Val Neva e Val Pennavaire dopo una pausa forse troppo prolungata riprendono voce per informare che anche in periodo di Coronavirus il disagio odorigeno procurato dall’impianto di bitume sito in Cava Isola non ci abbandona, anzi è continuo, persistente e grave come sempre".

Queste le parole del gruppo di cittadini che da anni si batte contro l'impianto di Zuccarello.

"Questo fine settimana poi, caratterizzato da una bassa pressione che ha coinvolto le nostre valli, ha visto la “nube malefica” sprigionata dal camino dell’impianto di bitume, miscelarsi alle nubi basse. Questa situazione, per nulla eccezionale, ha procurato così un ambiente ovattato da umidità e puzza che ha stazionato in valle per tutto il giorno. Ora ci chiediamo come sia possibile che in piena emergenza Coronavirus con attività che si fermano e cittadini invitati a rimanere in casa per i gravi rischi di contagio, questi “signori” siano autorizzati a immettere in atmosfera sostanze che potrebbero indebolire gli organi respiratori soprattutto di bambini e anziani già minacciati dal virus. Perché ci chiediamo questo tipo di attività non rientra in quelle che dovrebbero quantomeno ridurre la lavorazione se non addirittura fermarsi? Sono forse produzioni indispensabili come le scorte alimentari?" continuano i cittadini della Val Neva e Val Pennavaire.

"Stanchi di questi continui disagi anche quando appaiono provocatori, come in questi casi, chiediamo ai sindaci locali di mettere in atto le azioni più idonee perché tutto ciò finisca così da non aggravare la salute dei cittadini ed esprimere con forza il loro disappunto nei confronti della ditta Icose per aver sottovalutato le condizioni atmosferiche e valutato invece come prioritario solo l’aspetto economico (il profitto)" concludono.