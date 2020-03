Sarà la musica del giovane borgese (14 anni) Andrea Brugnone, in arte Dj ab, a tener compagnia ai cittadini di Borgio Verezzi (ma non solo, è infatti prevista una diretta Facebook sul profilo del giovane dj) questa sera, sabato 14 marzo, alle ore 18.00.

Un dj set dal vivo sul terrazzo di casa, in via Colombo 3, a sostegno e per sensibilizzare, all'insegna dell'hashtag #iorestoacasa, tutte le persone al grave momento che stiamo vivendo.