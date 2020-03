Iorestoacasa al tempo del Coronavirus: i racconti dei savonesi Riccardo e Gabriele tra l'Orlando Furioso e l'arte

L'imperativo è #iorestoacasa vista l'emergenza Coronavirus e il decreto del Consiglio dei Ministri e quale miglior modo, visto che bisogna passare il tempo nella propria abitazione, se non inventarsi qualcosa di nuovo.

Dai flash mob sul terrazzo a suonare o cantare passando per le dirette streaming con amici e parenti su Instagram che si uniscono alle iniziative dei personaggi famosi che, come ieri, sono stati in diretta per 24 ore. Due giovani di Savona però, il 27enne Riccardo Tortarolo e il 19enne Gabriele Cordì si sono inventati qualcosa di diverso, cioè parlare di letteratura e di arte.

Riccardo, classe 1993, da martedì, quando praticamente tutta Italia è entrata in una cosiddetta "quarantena", ha iniziato a leggere nella sua stanza, uno a sera sul suo profilo Facebook e sulla pagina creata ad hoc “Lectura Ariostis 10/03/20 – 03/04/20”, i canti dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.

Attore teatrale, il savonese ha così deciso di cimentarsi nella famosa opera e lo farà fino al 3 aprile, giorno conclusivo del Decreto Conte.

"In questo momento storico molto particolare, segnato dal pessimismo e dalla disgregazione degli ordini sociali, c’è bisogno di assistere ad un nuovo Rinascimento. Ecco qui, il video realizzato oggi in quarantena in cui commento uno dei capolavori del Rinascimento fiorentino: la “Primavera” di Sandro Botticelli".

Questa invece l'iniziativa del millennial Gabriele Cordì, diplomato al liceo Classico di Savona, iscritto all'Università di Genova nel corso Corservazione dei beni culturali e vice presidente degli Amici del San Giacomo.

In prima linea in questi anni nella lotta per la salvaguardia del complesso monumentale savonese, il 19enne e la sua passione viscerale per l'arte hanno dato vita a questa iniziativa partita illustrando l'opera esposta alla galleria degli Uffizi di Firenze. Soffermandosi su tutte le caratteristiche della famosa tela. In questi giorni, fino al 3 aprile nel quale non si possono visitare i musei, una lezione d'arte sui social è un'iniziativa che non poteva mancare.