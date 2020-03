Un piccolo "Flash mob in musica" a misura familiare a Loano (VIDEO)

L'appello di reagire al Coronavirus con un messaggio "musicale" alle 18 di ieri, 13 marzo, a visto partecipazioni "a macchia di leopardo" un po' ovunque.

A Loano la famiglia Massaferro-Brunetti ha organizzato un piccolo "apericena in musica" rigorosamente riservato, come è ovvio, ai componenti del nucleo familiare residenti in casa. Gli organizzatori lo hanno soprannominato "aperibalcone".

La loanese Silvia Massaferro è molto conosciuta a Loano per le sue iniziative a tutela dell'ambiente, del territorio, del sociale e della solidarietà.

Citiamo, ad esempio, #Walkforcleanplanet, gruppo di volontari che puliscono le spiagge, "Miss Curvy Angel", concorso dedicato alla bellezza a 360°, contro le discriminazioni estetiche e, nel periodo natalizio, la bella mostra fotografica "Tiny people, big problems", anch'essa dedicata all'amore per l'ambiente e alla sua salvaguardia.