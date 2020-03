Coronavirus, Foscolo (Lega): "Fondamentale sostenere le attività produttive di Pietra Ligure"

“In questo momento di emergenza Coronavirus, che colpisce duramente tutto il territorio nazionale, è fondamentale mettere in campo tutte le misure possibili per aiutare e sostenere le attività produttive del territorio. Per questo ho presentato ieri un’interrogazione all’amministrazione comunale: i danni dell’epidemia e delle sue conseguenze sono purtroppo molti e in aumento, con forti ripercussioni sull’economia dell’Italia, in particolar modo sul turismo, che è la principale fonte di reddito per le attività di Pietra Ligure. A questo si aggiunge un grosso danno economico che già le nostre attività hanno subito e subiranno, a causa di rinunce e disdette dei turisti nel periodo pasquale e per la prossima stagione estiva. Ho apprezzato la scelta di sospendere il pagamento dei parcheggi blu, in questo periodo di difficoltà. Alcuni comuni in Italia hanno già annunciato una sospensione del pagamento delle imposte comunali: bisogna seguire questa strada e fare tutto il possibile per l’economia di Pietra Ligure”.

Lo dichiara Sara Foscolo, parlamentare della Lega, consigliere comunale a Pietra Ligure, firmataria dell’interrogazione.