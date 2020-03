Coronavirus, Vaccarezza: "Ursula von der Leyen e Christine Lagarde, fra qualche tempo mi auguro di avere di loro solo un flebile ricordo"

Ursula, nei giorni in cui il Covid mordeva già l'Europa, e i dipendenti italianidell'Europarlamento venivano trattati come untori, ha pensato bene di invitare Greta Thunberg, in seduta plenaria, a parlare di clima, dimostrando assoluta mancanza di sensibilità rispetto ad un'emergenza ben diversa.

La seconda, con una sola conferenza stampa ha fatto, come si dice "più danni della grandine" all'economia mondiale: in particolare ha dato uno schiaffo all'Italia che, questo si, difficilmente scorderemo.

Confini chiusi, italiani ghettizzati, trattati come appestati in casa nostra, ma, più di tutto, sgraditi ospiti di un Europa matrigna.

Io dico che alla fine di tutto questo, non potremo non cambiare modus operandi verso Bruxelles: l'Italia sempre genuflessa che accetta vincoli, recepisce direttive, l'Italia che all'espressione "Ce lo chiede l'Europa" è sempre pronta, beh, non può e non dimenticare la porta in faccia presa durante una simile emergenza.