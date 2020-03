Pietra Ligure, la minoranza presenta un'interrogazione sui controlli in seguito ai Dpcm

Silvia Rozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia a Pietra Ligure, ha presentato un'interrogazione relativamente a quanto riportato nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020 riguardo le misure di contenimento del contagio da COVID-19 e, nello specifico, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche dai propri territori se non per comprovate necessità.

"In riferimento a quanto riportato nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020 riguardo le misure di contenimento del contagio da COVID-19 e, nello specifico, il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche dai propri territori se non per comprovate necessità.

Considerato che, in base alle diverse segnalazioni pervenute alla scrivente, parrebbe che per le strade di Pietra Ligure (come del resto in molti altri paesi) tale divieto sia stato recepito solo in parte.

Ritenuto che l’affidamento al buon senso della gente in determinati casi non può e non deve essere sufficiente e che le istituzioni debbano impegnarsi attivamente perché le regole imposte vengano rispettate.

Preso atto che evidentemente la conoscenza delle sanzioni previste nei succitati decreti non funge da deterrente come dovrebbe.

In qualità di Consigliere comunale e capogruppo Fratelli d’Italia, con l’obiettivo unico che tale divieto venga rispettato sull’intero territorio comunale e che le misure di contenimento del contagio possano agire al massimo delle loro potenzialità, la sottoscritta interroga il Sindaco su quali misure siano già state messe in atto o siano in via di attuazione da parte dell’Amministrazione e quali risorse siano state stanziate o eventualmente implementate per l’effettuazione di controlli e sanzioni".