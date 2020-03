Spotorno, emergenza Coronavirus: la minoranza richiede provvedimenti a favore delle imprese e della cittadinanza

"Con nostra lettera aperta del 6 marzo u.s. chiedevamo a Lei e all’Assessore al Commercio un 'segnale di aiuto a chi fa impresa a Spotorno'. Vi invitavamo a mettere mano e sospendere le tasse locali quali: la tassa di soggiorno, la tassa sul suolo pubblico e sulla pubblicità, i ticket per il pagamento orario del parcheggio. Non abbiamo ricevuto alcun riscontro alla predetta nostra lettera". Inizia così la lettera indirizzata da Salvatore Massimo Spiga e Francesco Bonasera, esponenti del gruppo di minoranza "Spotorno che vorrei", al sindaco spotornese Mattia Fiorini.

"Questo non è certamente il momento di polemizzare e pur sapendo che i rapporti tra Lei, la Sua maggioranza e l’opposizione tutta non miglioreranno, crediamo che proposte responsabili e costruttive dovrebbero ricevere, da chi rappresenta tutti i cittadini spotornesi, un’adeguata riflessione - proseguono Spiga e Bonasera - Abbiamo peraltro letto sulla carta stampata un articolo di questi giorni nel quale Lei dichiara la proroga di alcuni pagamenti delle tariffe per micronido e ludoteca e la proroga dell’agevolazione per il parcheggio dei residenti. Sicuramente una scelta condivisibile anche per evitare la presenza di cittadini presso gli uffici comunali, ma non bastano".

"Non abbiamo assistito purtroppo a nessun provvedimento della Sua Giunta a favore delle attività produttive, come richiamato nella nostra precedente lettera - continuano dalla minoranza spotornese - Le chiediamo pertanto nuovamente di fare proprie le nostre proposte alle quale aggiungiamo anche la proroga almeno fino al 31/12 del pagamento della TARI così come fatto in altri Comuni. Per ricapitolare: proroga della TARI fino al 31/12/2020; sospensione del pagamento della tassa sul suolo pubblico e sulla pubblicità; abolizione della tassa di soggiorno per l’anno in corso; esenzione dal pagamento del ticket orario su tutti i parcheggi del comune fino al 30 giugno".

"Infine - concludono dal gruppo di minoranza "Spotorno che vorrei" - un invito di carattere sanitario: se non già programmato metta in atto da subito la pulizia e la sanificazione delle strade dei sottopassi, delle aree ecologiche, delle ringhiere e del Parco Monticello e delle altre zone frequentate dai bambini così come stanno facendo altri comuni anche vicini a Spotorno".