Spotorno Fiorini replica ancora alla minoranza sulle misure di sicurezza: "Già intervenuti laddove possibile e utile"

" Abbiamo attuato dei primi interventi nelle palestre e gli Istituti scolastici sono stati sanificati dal personale delle scuole stesse con appositi prodotti - prosegue Fiorini - Qualora fosse necessario sarà fatto un ulteriore intervento prima della riapertura. Per gli uffici pubblici è stato attivato un servizio periodico di sanificazione apposito, comprensivo delle superfici di lavoro oltre alla dotazione di gel igienizzante seppur con tutte le note difficoltà di reperimento. Per quanto riguarda i luoghi all’aperto, è noto (lo ha dichiarato anche lo stesso Presidente Toti ed anche ANCI) che tali interventi non hanno alcuna funzione contro il virus. Qualora avessimo indicazioni differenti saremmo pronti ad effettuarli ".

" In questi momenti concitati e di emergenza bisogna darsi delle priorità per non tralasciare nulla di essenziale per la sicurezza dei nostri cittadini e della città. Ringraziamo il consigliere Riccobene per i suggerimenti, abbiamo provveduto già da tempo a sanificare scuole ed edifici pubblici: l’emergenza è iniziata il 22 Febbraio e da allora stiamo lavorando senza sosta ".

"Sin dai primi istanti dell’emergenza abbiamo messo intorno ad un tavolo le categorie produttive del paese oltre che per aiutarli nell’applicazione di tutti i decreti che mano a mano sono usciti, anche per discutere e concordare con loro aiuti ed agevolazioni nonché come affrontare insieme l'emergenza - continua il sindaco spotornese - Da quel tavolo è emersa l'idea che sia necessario attendere che gli aiuti di stato (in definizione in questi giorni) vengano dettagliati in modo da poter provvedere con degli aiuti che si integrino con quelli del Governo e che magari possano intercettare e correggere localmente carenze, evitando inutili e sovente dannose duplicazioni. Tra tutte le proposte sul tavolo troveranno senz’altro posto e spazio di discussione anche quelle proposte dal Consigliere Riccobene, se non sono già state prese in considerazione. Ma alcune di esse, oltre ad essere discusse al tavolo con le categorie, devono essere analizzate senza lasciarsi trascinare dal momento ma con una visione più ampia".

"Parlo della proposta di abolizione della tassa di soggiorno ad esempio - sottolinea ancora il sindaco - Una scelta del genere non solo va discussa con tutti gli altri comuni ma risulta molto miope se si pensa che proprio ora stanno partendo quegli investimenti sulla promozione del comprensorio e dei territori a cui lavoriamo (al tavolo e d'accordo con le categorie) sin dall'introduzione dell'imposta di soggiorno. Non ci pare il caso di rinunciare ora ad un investimento cosi importante sulla promozione turistica iniziato due anni fa proprio nel momento in cui ce ne sarà più bisogno, una volta finita l'emergenza coronavirus. Allo stesso modo sono attesi ed al varo del Governo gli aiuti per le famiglie ed i lavoratori. Una volta note queste misure sapremo come e dove intervenire per integrare questi aiuti e coprire categorie e situazioni eventualmente sfuggite ai provvedimenti Nazionali".