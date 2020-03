Emergenza Coronavirus, la coordinatrice del Punto di Primo Intervento dell'ospedale di Albenga: "Pronta, serena e orgogliosa di tutto il mio personale"

Nel corso del punto stampa di ieri sull'emergenza Coronavirus in Liguria, l'assessore alla Sanità Sonia Viale ha parlato anche dell'ospedale di Albenga e dell'impegno del suo personale impegnato nella cura dei pazienti positivi al Covid-19.

A tal proposito, la vicepresidente di Regione Liguria ha voluto leggere un messaggio ricevuto da Laura Maggioni, coordinatrice infermieristica del Punto di Primo Intervento del nosocomio ingauno, dopo la decisione da parte del sistema sanitario di trasformare il polo ospedaliero di Albenga nel centro di riferimento locale per contrastare il la situazione di emergenza: "Grazie...sono pronta ,serena e orgogliosa di tutto il mio personale - le parole della coordinatrice - grazie a voi di tutto... Continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora rimanendo un gruppo professionale e compatto che con orgoglio va in aiuto agli altri colleghi".

Laura Maggioni ha inoltre colto l'occasione per ringraziare ed elogiare tutti gli infermieri, gli oss e medici del Punto di Primo Intervento di Albenga: uomini e donne in prima linea per combattere l'emergenza Coronavirus.