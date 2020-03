La torretta di Savona illuminata dal tricolore: la richiesta di "Savona Riparte" all'amministrazione comunale

Savona Riparte, una rete di imprenditori nata per creare una nuova economia nella nostra provincia vuole proporre all’amministrazione di Savona di illuminare la nostra Torretta simbolo della nostra Provincia col tricolore.

Savona Riparte vuole lanciare un messaggio di positività non solo alle Partite Iva del territorio ma anche alle loro famiglie, per questo chiediamo aiuto al Comune di Savona di realizzare con un gesto tangibile, illuminando la nostra amata Torretta, come altre amministrazioni nazionali e altre città a livello mondiale hanno già fatto, con i colori della nostra Bandiera.

Vogliamo che la luce delle nostre attività spente prima di tutto per senso civico di responsabilità sociale vengano virtualmente unite in un’unica grande luce, che rappresenti il nostro spirito imprenditoriale unito nell’attesa della ripresa delle nostre attività.

Un segnale concreto di positività e vicinanza alla cittadinanza.

Maggiori informazioni alla pagina Facebook Savona riparte

https://www.facebook.com/groups/savonariparte/

Ringraziamo l’amministrazione comunale