Un gesto di solidarietà verso i militi della Croce Bianca da parte di un'attività del territorio, un modo per sostenerli e per dire loro "Grazie" per tutto quello che stanno facendo.

Ci ha pensato la pizzeria Ottomani di viale Martiri della Libertà, recapitando alla sede della Croce Bianca una fornitura di pizze. Il condimento richiama il Tricolore della Bandiera italiana e sulle scatole un messaggio: #andràtuttobene.