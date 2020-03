Raddoppiate le offerte per l’ospedale San Paolo di Savona raccolte in ricordo di Matteo Chiarlone

Moltissimi hanno partecipato generosamente e finora, in data 12 marzo, si è arrivati a 5.850 Euro, cui si aggiungerà il contributo dei genitori di Matteo, che verseranno un pari importo, per cui la somma da devolvere sarà raddoppiata.

Poiché alcune persone da Cairo Montenotte hanno fatto sapere di avere ancora la loro offerta da versare viste le difficoltà a raggiungere Rocchetta a causa delle limitazioni degli spostamenti, grazie alla disponibilità dei dottori Vieri è stata predisposta una scatola per la raccolta collocata all'interno della Farmacia Vieri a Cairo Montenotte, all'angolo fra via dei Portici e via Buffa, di fronte alla chiesa.