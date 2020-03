Emergenza Coronavirus, il Sap: "Sanità e Sicurezza sono comparti sui quali spesso si chiede di investire, ammodernare e implementare"

"Solo quando accadono sciagure come quella che stiamo vivendo ci accorgiamo della straordinaria capacità da parte del sistema sanità e sicurezza di affrontare e risolvere i problemi. Sanità e Sicurezza sono comparti sui quali spesso si chiede di investire, ammodernare e implementare. In tempi di “quiete”, i sindacati sono a evidenziare carenze talvolta importanti, ma quando si è chiamati ad agire nell’interesse della comunità, ecco che sparisce tutto compresa la fatica, lo scoramento e anche la rabbia: tutti concentrati a dare il massimo. Comparti fatti di uomini e donne che spesso subiscono polemiche e critiche, talvolta costruttive e molto spesso invece fini a se stesse, ma che hanno continuato a lavorare, in silenzio".

Questo il commento della segreteria provinciale del Sindacato Autonomo Polizia.

"Oggi, le Forze di Polizia sono a dimostrare una volta di più tutto l’impegno contro una minaccia tanto concreta quando subdola ed invisibile: siamo al fianco di medici e infermieri, ci siamo per tranquillizzare le persone spaventate e preoccupate dalla minaccia del virus, e non abbassiamo la guardia verso la criminalità. Siamo un Paese che si basa sul mutuo soccorso, lo abbiamo sempre fatto: le pubbliche assistenze sono fatte anche di giovani che rispondono a centinaia di chiamate con gli occhi preoccupati, di chi, a vent’anni si trova a fronteggiare qualcosa di enorme e sconosciuto con una mascherina ed un paio di guanti: ma ci sono sempre anche loro. E a loro, Medici, Infermieri e Forze di Polizia, oggi vada il nostro sostegno, il nostro incoraggiamento, uomini e donne che con spirito di servizio passione ed altruismo non guardano più a turni e ore, ma s’impegnano fino all’esaurimento delle loro risorse, oltre la fatica fisica e mentale"

"Questo è il momento di dimostrare senso civico e responsabilità, non è una sfida a chi è più furbo: Restiamo a casa. Aiutiamoli questi professionisti: nelle corsie degli ospedali, su un’ambulanza, su un autoscala, su una volante o gazzella, aiutiamoli ascoltando le loro richieste" concludono.