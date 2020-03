Emergenza Covid-19: supporto psicologico per tutti poliziotti della Liguria grazie alla convenzione SIAP-SIPEM

Dichiarazioni di Roberto Traverso, Dirigente Nazionale SIAP :

"È un momento difficilissimo per la Polizia di Stato di Genova e di tutta la Liguria che in questo delicatissimo momento storico, oltre a continuare a garantire sicurezza sul territorio deve adempiere stoicamente al gravoso compito di far rispettare le urgenti necessarie misure prescritte dal Governo per combattere il Covid-19.

Donne e uomini non invulnerabili, che affrontano con professionalità e passione giornate lavorative lunghissime e rischiose, sotto pressione, cercando di offrire parole di conforto alla cittadinanza spesso disorientata e giustamente allarmata da una condizione sociale mai vissuta dalle nostre generazioni.

Si lotta contro un nemico subdolo, nascosto e infido, con la necessità di farlo in sicurezza, contenendo le emozioni che possono creare quell’ansia che se entra dentro fa male.

La sicurezza che passa attraverso quei dispositivi di protezione individuale che con fatica si riescono a garantire a causa dello tsunami che ha travolto un assetto organizzativo che da troppi anni aspetta giusti investimenti.

La sicurezza che passa anche attraverso la consapevolezza di potercela fare senza che quell’ansia dentro ti travolga.

In questo periodo di emergenza abbiamo già avuto il modo di apprezzare l’importante lavoro messo in campo dalla Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato che sta facendo il massimo per supportare sul territorio nazionale Questure, Reparti e Specialità in difficoltà a causa di un emergenza difficile da gestire.

Una Direzione C’entra di Sanità che ha voluto mettere in campo anche un supporto psicologico per i poliziotti impegnati sul territorio e questo sta accadendo proprio quando il Dipartimento della Pubblica Sicurezza si sta organizzando per creare una rete sistemica funzionale sull’argomento supporto al disagio psicologico che non è mai esistita da quando è nata la Polizia di Stato.

Purtroppo in questo momento così delicato la struttura organizzativa non è ancora sviluppata in modo da raggiungere capillarmente tutto il territorio e proprio per questo è fondamentale il supporto che può essere offerto da chi come il SIAP ha stipulato convenzioni territoriali con specialisti altamente qualificati, come nel nostro caso, con SIPEM Società Italiana di Psicologia per l’Emergenza.

Un servizio capillare offerto da uno staff altamente qualificato, riservato a tutti i poliziotti di Genova e tutta la Liguria e non solo quelli iscritti al SIAP.

Un supporto importante in un momento difficilissimo per chi lavora su strada o a contatto con il pubblico e che ha bisogno di trovare la forza di trasmettere certezza è non ansia alla gente e ai propri cari quando torna a casa.