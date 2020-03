Genovesi bloccati a Cuba in quarantena, Pd: "Interessata alla questione la viceministro degli esteri, Marina Sereni"

"Ieri, appena venuti a conoscenza della difficile situazione di Marta Cavallo e Filippo Colotto, abbiamo ritenuto doveroso attivarci immediatamente con la viceministro degli Esteri, Marina Sereni, per un tempestivo intervento in merito alla vicenda dei due cittadini genovesi bloccati, a causa della pandemia da Coronavirus, in quarantena a Cuba in attesa di completare i test per il Covid-19 - si legge in un comunicato stampa del Partito Deocratico firmato dal segretario provinciale Alberto Pandolfo, dal capogruppo regionale Giovanni Lunardon e dal deputato ligure Franco Vazio -. Il Ministero degli Esteri si è subito attivato per risolvere la questione, sulla quale mantiene grande attenzione. La viceministro Sereni ha infatti avuto un colloquio telefonico con l’ambasciatore Ferrari che si è immediatamente messo in contatto con il centro medico in cui la coppia è trattenuta per verificare tempi e modalità del protocollo che li riguarda ed ha in seguito parlato direttamente con i due connazionali bloccati, mettendoli al corrente delle azioni intraprese con l’obiettivo di risolvere al più presto la loro situazione".