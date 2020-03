"Ricordo ai cittadini che , a seguito del Dpcm dell'11 marzo, sono stati vietati i mercati in quanto non è possibile regolare l'afflusso della gente: pertanto non si terrà il mercato settimanale, neppure per i generi alimentari".

A ricordarlo è l'assessore allo sviluppo economico del comune di Savona, Maria Zunato che "esorta altresì a stare a casa, attenendosi alle disposizioni governative, uscendo soltanto laddove strettamente necessario ed urgente".