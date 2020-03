La fiaba della domenica: "Tassino e Tassinaro"

Ma che voleva quel brutto, antipatico, arrogante Tassinaro da sua mamma Tassotta?

Sua, di lui, proprio di lui, la sua mamma, la mamma di Tassino, giovane tasso intelligente e vivace che viveva nel Bosco dei Castagni.

Viveva con la mamma Tassotta, solo con lei, perchè dopo una furiosa litigata, l'ennesima per la verità, il suo papà Tassone aveva raccolto le sue cose in due valigie ed era andato ad abitare in un'altra casa, per fortuna non molto distante da lui.

Che sera terribile era stata quella: urla, strepiti, piatti rotti, spintoni, e suo papà, il grande, forte, indomito Tassone in lacrime e disperato come un Tassino qualunque!

Anche sua mamma piangeva, ma sembrava, a lui almeno, meno addolorata, meno coinvolta, quasi alleviata da un peso, o forse solo rassegnata...

E lui, Tassino, frastornato e angosciato, giù a piangere e ad attaccarsi ora alla zampa della mamma, ora al pelo del papà, lacerato, combattuto, schiacciato dall'impotenza di non saper metere pace e dalla voragine di sentirsi la colpa per quella separazione. Il momento peggiore era stato quando il papà aveva chiuso la porta di casa dietro di sé: Tassino ricordava ancora distintamente il “clik” di quella maledetta porta e quel “clik” lui sognava spesso quando gli incubi lo tormentavano.

Ma tutto sfuma, non nell'oblio, ahimè, ma in quel limbo che i piccoli hanno nel loro cuoricino, quello spazio che non fa loro perdere la fiducia negli adulti neppure nei momenti più bui.

In fondo disse tra sé e sé Tassino, papà e mamma hanno smesso di essere marito e moglie, almeno per adesso, ma mica possono smettere di essere papà e mamma!

E ciò fu un conforto enorme!

E cominciò così per Tassino una vita nuova, simile a quella di tanti altri piccoli.

Molto tempo con la mamma,, meno tempo col papà, soprattutto nei fine settimana, la solita scuola, il solito allenamento di calcio, quel pizzicotto sul cuore che lo prendeva quando a passeggio incontrava compagni con ambedue i genitori per mano o quando la domenica, alla partita, sugli spalti c'era solo il papà a incitare lui e la sua squadra.

Ma vi erano anche lati positivi in quella situazione: com'era bello tornare da mamma dopo il fine settimana e abbracciarla forte! Com'era bello rivedere il suo papà dopo giorni che lo sentiva solo al telefono! E poi, al compleanno, a fine scuola, all'onomastico, a Natale arrivavano regali doppi!

E anche le maestre erano più dolci con lui, più attente ai suoi bisogni, più indulgenti con i suoi errori e poi gli zii, i nonni, persino i vicini, tutti erano più presenti e più gentili! E poi, che diamine, nella sua classe ben dieci alunni avevano i genitori separati, era certo in buona compagnia!

Tassino, tutto sommato, era contento: la sua mamma era ora tutta per lui e spesso, la notte, quando il buio e i tuoni lo tormentavano, lui scivolava nel lettone con la sua mamma che subito lo abbracciava felice come quando era piccino piccino.

Ma, come quando nubi inaspettate coprono uno splendente sole d'estate e ti lasciano nell'ombra tutto bagnato, come quando un temporale improvviso sconvolge i tuoi piani, come quando ti accorgi che i tuoi buoni propositi sono stati male interpretati, un fatto nuovo arrivò a turbare l'equilibrio e la vita di Tassino.

Nella sua vita, ma soprattutto in quella della sua mamma, entrò prepotentemente Tassinaro, sconosciuto e imprevisto “amico di mamma”.

Dapprima Tassinaro, era una specie di taxista che riaccompagnava sempre la mamma a casa in auto, vuoi perchè le borse della spesa erano pesanti, vuoi perchè la pioggia era davvero intensa...ma perchè la mamma, se quello era il tassista, si fermava a lungo prima di scendere dall'auto? E perchè lo guardava negli occhi e gli teneva la mano? Mah! Chissà!

Tassino, dapprima, non fece caso, ma caspita, questo autista accompagnava a casa la mamma praticamente ogni giorno!

E il piccolo divenne un investigatore. Scoprì che in casa vi era cibo per settimane, ma la mamma usciva per fare la spesa, scoprì che in casa erano tornati trucchi e profumi, come quando c'era papà, scoprì che la mamma “faceva la dieta” e che, con suo disappunto, si era iscritta ad una palestra.

Si accorse, eccome che si accorse, che la baby-sitter che lo aveva tenuto in assenza dei genitori quando era piccino, tornava sempre più spesso a occuparsi di lui... Tassino era davvero seccato, inquieto, sentiva la mamma lontana, diversa, spesso al telefono, allo specchio, a rispondere a lui evasivamente.

E Tassinaro arrivò in casa, arrivò “l'amico di mamma”!

Erano giorni che la sua mamma parlava piano al telefono, passando da una stanza all'altra come per sfuggirgli. E con quel sesto senso che i cuccioli hanno ben sviluppato, Tassino aveva capito da subito che si parlava di lui, con preoccupazione, con ansia, si cercavano “soluzioni” alle “sue reazioni”, così aveva captato il piccolo dai discorsi di mamma.

Che odioso, che antipatico, che brutto quel Tassinaro!

Tutto diverso da papà, lui sì che era bello, forte, simpatico e intelligente.

Che cosa voleva questo sconosciuto, non sapeva forse che quella era la sua mamma, la moglie del suo papà?

Tuoni, fulmini, saette, rabbia, disperazione si ammassavano nella mente di Tassino.

La prima cosa da fare era informare il papà!

E al sabato, quando il suo papà, come tutti i sabati, lo venne a prendere con la gioia nel cuore, subito Tassino, come un fiume in piena riversò sul padre la collera verso la madre:”la mamma vuole che io abbia un altro papà, quel brutto Tassinaro adesso viene pure a dormire a casa nostra quando pensa che io sia già addormentato!

Papà devi cacciarlo via, la mamma è tua moglie!

La risposta del padre raggelò Tassino: “Vedi Tassino” disse il papà “io e la mamma non siamo più marito e moglie, lei è libera di frequentare chi vuole e quello è il suo nuovo fidanzato!”

Orrore, sgomento, delusione, tormento, odio non più solo verso la mammma, ora anche verso il papà!

Ma erano sempre e comunque i suoi genitori e così l'odio del piccolo toccò tutto al nuovo venuto.

Tassino cominciò a rigargli l'auto con la chiave della bicicletta, poi gli fece telefonate di insulti,, poi gli mise la colla sulla sedia,gli riempì di ragni le tasche della giacca, gli tirò le uova dalla finestra, si mise d'accordo con i compagni di classe per bombardarlo con gavettoni di acqua sporca.

La mamma era molto, molto triste: non sapeva più che fare, lacerata tra l'amore per il figlio e il suo nuovo amore di femmina ancora giovane.

Possibile che questi amori non potessero essere conciliati?

Possibile che lei dovesse passare il resto della sua vita a fare solo la mamma?

E, come spesso accade, nelle fiabe e nella vita, la soluzione arrivò da un tragico evento o meglio da quello chepoteva essere tale.

Da giorni pioveva sulla città dei tassi, pioveva e pioveva, senza tregua, violentemente e incessantemente.

Per andare e tornare da scuola, sempre con la sua fida bicicletta, Tassino doveva percorrere un lungo tratto che costeggiava l'argine del fiume.

Le piogge avevano reso franabile il terreno e il piccolo ciclista, pedalando furioso come sempre verso casa, non si avvide che, alla sua destra,la strada stava franando: piombò dritto nel fiume dove la forte corrente lo trascinò via tra gorghi e mulinelli.

Era spacciato: pur sapendo nuotare, il piccolo tasso, impedito dall'impermeabile e dallo zaino, non poteva certo resistere per molto all'impetuosa corrente.

Ma...anche Tassinaro stava andando nella stessa direzione.

Non pensò su neppure un minuto: scese dall'auto, tolse la giacca (quella piena di ragni!) e si gettò, come una molla, nel fiume, noncurante del pericolo.

Con poche zampate Tassinaro raggiunse Tassino ormai allo stremo, lo abbracciò e con molta fatica lo tolse dal fiume.

I due “nemici” erano ora coricati vicini sulla sponda ed entrambi percepirono nettamente la corsa gioiosa di Tassotta verso di loro: erano salvi, il piccolo era salvo grazie a quell'intruso che, da ora in poi, non sarebbe più stato tale!

GLI AUTORI:

Elvezia Benini, psicologa, psicoterapeuta a orientamento junghiano, specialista in sand play therapy, consulente in ambito forense, già giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova. Autrice di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

Cecilia Malombra, psicologa clinica, specializzanda in criminologia e scienze psicoforensi, relatrice in convegni specialistici per operatori forensi e socio-sanitari. Autrice di pubblicazioni a carattere scientifico.

Giancarlo Malombra, giudice onorario presso la Corte d'Appello di Genova sezione minori, già dirigente scolastico, professore di psicologia sociale. Autore di numerose pubblicazioni a carattere scientifico.

