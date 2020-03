Si è spenta a soli 56 anni di età Francesca Brunato in Cibrario. Ad Albenga era molto conosciuta per la sua attività di cuoca dell'asilo.

Lascia il marito Ettore, il figlio Omar e numerosi fratelli, sorelle e nipoti.

In linea con le recenti disposizioni di legge per prevenire assembramenti nei luoghi pubblici, una benedizione in forma privata sarà data martedì 17 marzo alle 15 presso la Camera Ardente dell'ospedale di Albenga.