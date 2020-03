Coronavirus: il bollettino del San Martino di Genova, 66 i ricoverati, oggi nessun decesso

Sono 35 i ricoverati in Malattie Infettive, 20 in Rianimazione, 11 al Padiglione 10 dell’ospedale San Martino di Genova. È il bollettino odierno dell’ospedale del capoluogo per quanto riguarda i malati di covid-19.

Nessun nuovo decesso riscontrato fino ad ora.

Il professor Matteo Bassetti, ordinario di Malattie Infettive all’Università degli studi di Genova, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, ha comunicato che si sono verificate 2 dimissioni in corso dal suo reparto.