Iren luce e gas, le nuove offerte

Hai di recente visitato il sito di Iren Luce Gas e Servizi alla ricerca di informazioni su contratti più vantaggiosi per l'erogazione di elettricità o gas? Forse non sapevi che l'azienda non si occupa più solamente della fornitura e la gestione di queste utenze, ma ha allargato la propria gamma di servizi ad altre interessanti opportunità per le case e le aziende. Conoscerle più nel dettaglio potrebbe esserti d'aiuto se fossi in procinto di effettuare qualche acquisto o ristrutturazione per il luogo in cui vivi o lavori.

Iren e i servizi di domotica

Sul sito https://prodotti.irenlucegas.it/ è possibile conoscere i prodotti e i servizi che Iren offre nell'ambito della domotica.

La domotica è la scienza che cerca di coniugare tecnologia e gestione della casa; i servizi attualmente disponibili sono moltissimi e possono venire incontro a specifiche esigenze di molti tipi di consumatori e utenti diversi.

Quel che Iren propone nel settore della domotica è:

installazione di termostati : il termostato è lo strumento che permette la regolazione della temperatura degli ambienti. I modelli proposti dall'azienda consentono di programmare una progressiva riduzione dei consumi e degli sprechi di energia, con un ottimo impatto sia sui costi del combustibile, sia sull'inquinamento ambientale;

installazione di purificatori d'aria : i purificatori d'aria sono strumenti che filtrano l'aria di una stanza permettendo l'eliminazione di cattivi odori (per esempio dalla cucina) e di microparticelle come polvere e allergeni;

acquisto e installazione di frigogasatori Culligan : un frigogasatore permette di rendere in pochi secondi frizzante l'acqua del rubinetto. L'uso di questi strumenti permette di ridurre il numero di bottiglie di plastica acquistate e smaltite nella raccolta differenziata, con un significativo risparmio nei costi degli acquisti e nell'alleggerimento delle attività di smaltimento dei rifiuti;

acquisto e installazione di sistemi di videosorveglianza : Iren si occupa anche della sicurezza delle case e delle aziende dei propri clienti, fornendo sistemi domotici per la videosorveglianza, che possono essere controllati anche a distanza attraverso applicazioni e smartphone;

fornitura di Internet wi-fi: nessuna casa può prescindere da una stabile e veloce connessione Internet, e Iren fornisce modem e allacciamenti alla rete che possono sostenere un traffico ordinario di qualità.





Risparmio energetico e interesse ambientale

L'azienda è leader nel settore dell'erogazione di energia, con un sempre più vasto numero di clienti che approfittano delle offerte proposte a costi vantaggiosi per gli allacciamenti. L'interesse di Iren non è solo di natura economica ma anche ambientale: la società incentiva infatti, con riduzioni e sconti sulle bollette, l'acquisto di pacchetti energetici provenienti da fonti rinnovabili, come l'eolico, il solare, il geotermico o l'idroelettrico.

I vantaggi per i clienti, come detto, sono di doppia natura economica e ambientale: scegliendo forniture green e sostenibili è possibile ridurre le spese di gestione della casa o dell'edificio commerciale, e contemporaneamente contribuire alla riduzione delle emissioni degli impianti tradizionali, che causano inevitabilmente inquinamento ambientale e sono all'origine di molte delle problematiche climatiche che viviamo quotidianamente e che saremo in futuro costretti a gestire con costi e difficoltà sempre più elevate.