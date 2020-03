Con l'emergenza Coronavirus Calizzano è deserta, la soddisfazione del sindaco Olivieri: "Bravi calizzanesi"

"Ho appena attraversato ancora una volta buona parte del territorio del nostro bellissimo paese come continuerò a fare in queste ore e giorni, e non ho incontrato praticamente nessuno. Bravi noi. Evviva i calizzanesi e chi ha Calizzano nel Cuore".

Il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri è soddisfatto del comportamento dei suoi cittadini nel suo giro giornaliero per il paese.

"I prossimi giorni saranno importantissimi, rispettiamo le prescrizioni, stiamo a casa e usciamo solo per quanto è necessario. Per noi stessi e noi tutti. Come sempre tutti ce la faremo. Con affetto, un abbraccio virtuale" conclude Olivieri.