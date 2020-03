Emergenza Coronavirus, Vaccarezza: "Servono azioni, non più parole"

"Buongiorno Amici e buona domenica. Una settimana drammatica quella appena trascorsa. Spero stiate seguendo le regole, che non mi stancherò mai di ripetere, sono alla base della salute di tutti". Inizia così la nota ufficiale diffusa dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

"Stamattina vorrei fare con un breve excursus di questi giorni - prosegue Vaccarezza - Sabato 7 marzo: viene anticipata, senza nessuna smentita, l'imminente blindatura della Lombardia e di 11 Province in Italia. Risultato: fuga di massa nelle case al mare e verso il Sud, con aumento esponenziale del rischio di contagio. Domenica 8 marzo: firma del Decreto, e tutti al mare, in spiaggia, come se nulla fosse. Lunedì 9 marzo annuncio in edizione straordinaria della chiusura di tutta l’Italia. Risultato: assalto notturno ai supermercati. Martedì 10 marzo firma del Decreto: psicosi di massa. Mercoledì 11 marzo: annuncio in edizione straordinaria della chiusura di quelle attività che avevano già chiuso, ma non di quelle che onestamente si potevano chiudere. Risutato: nuova ondata di corsa ai supermercati. Giovedì12 marzo firma del Decreto: chi dice troppo poco, chi troppo tardi, chi tanto mica è il definitivo. Venerdì 13 marzo: annuncio della sospensione delle scadenze fiscali. Sabato 14 marzo: si scrive il mega provvedimento economico. Domenica 15 marzo: aspettiamo, con un po di preoccupazione di leggerlo..."

"Sorvolando su caos D.P.I e gestione delle rivolte carcerarie, mi soffermo su un altro aspetto. Tre giorni fa è stato nominato il Supermanager Domenico Arcuri Supercommissario per la gestione dell'emergenza: un curriculum di certo notevolissimo. Ad oggi però, di lui non si hanno notizie, nessuna azione, né pensata ne concretizzata, su questa situazione. Il silenzio più totale. Imbarazzante. Di contro ieri il Governatore della Lombardia Attilio Fontana ha nominato Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, consulente della Lombardia per un compenso simbolico di un Euro. Uno schiaffo ad una Roma troppo spesso apparsa inadeguata" continua ancora il consigliere regionale.