Il presidente Toti sbotta: "Pd e Cinque Stelle: basta belinate. Siete al Governo e non fate nulla"

"Pd e Cinque Stelle: basta belinate. Siete al governo e non fate nulla. Lasciateci lavorare senza cazzate". Inizia così il duro sfogo via Facebook di Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria, contro il Pd ligure.

"Non faccio polemica quando il vostro Governo cambia le regole tre volte in tre giorni! - ha continuato Toti - Non faccio polemica quando il vostro Governo non riesce a rifornirci di mascherine, neppure lo stretto indispensabile. Non faccio polemica quando si promettono mascherine ai lavoratori, senza che neppure le abbiate date ai medici. Non faccio polemica quando fate Decreti che sproloquiano di grandi opere e neppure siete in grado di costruire due muri di un ospedale. Non faccio polemica pensando ai letti cancellati in Liguria nei dieci anni delle vostre giunte e che ora corriamo a riattivare. Nonostante voi, stiamo cercando di correre ai ripari".

"Non vi chiedo aiuto, non ne sareste capaci. Non vi chiedo consigli perché viste le vostre dichiarazioni sarebbero deleteri. Vi prego solo di non dire belinate per rispetto di chi lavora, soffre e si impegna" ha infince concluso il governatore ligure.