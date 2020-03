Amleto e il corona virus (…”Aprire o non aprire lo studio, questo è il problema…)

Cari lettori di Savona News, il momento non è facile, il contagio da COVIN19 si è diffuso molto anche nella nostra regione e, per ora, le uniche possibilità che abbiamo di limitarne la diffusione, sono le misure adottate dal nostro governo, su indicazione degli esperti. Da parte nostra, come cittadini, possiamo contribuire solo applicando più rigorosamente possibile tutti i comportamenti “virtuosi” che ci sono stati consigliati.

Come dentisti, invece, siamo un po’ più in difficoltà nel decidere l’atteggiamento più opportuno, pur supportati dalle indicazioni forniteci dall’ Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.

Il dilemma è questo: agiamo più correttamente, nei confronti dei nostri pazienti, chiudendo i nostri studi oppure continuando a lavorare?

Va premesso che:

gli studi dentistici attuali adottano già procedure adatte al controllo delle infezioni di batteri e virus

questo virus è molto contagioso è si diffonde facilmente attraverso le microgoccioline di saliva emesse con tosse e starnuti

su pazienti “sani e forti” raramente si hanno manifestazioni importanti ma su persone anziane, o già indebolite da altre patologie, può portare anche a conseguenze molto serie .

L’indicazione fornita dall’Ordine dei medici è di procrastinare tutte le terapie differibili, limitandosi ad intervenire solo per le urgenze.

Cosa fare quindi se un paziente presenta la necessità di essere curato, o perché ha male o perché non eseguendo quella certa terapia al più presto si rischia di creargli un danno permanente?

Mi sono confrontato con molti colleghi di tutta Italia, attraverso alcuni forum on line e, la maggior parte, ha scelto di chiudere i propri studi fino a quando il pericolo sarà cessato.

Coloro che hanno preso questa decisione hanno ottime ragioni, tra cui tutelare la loro salute e quella del personale del proprio studio.

Se però tutti i dentisti facessero questa scelta, un paziente col mal di denti, o che abbia subìto un trauma, si troverebbe costretto a rivolgersi al pronto soccorso, col duplice rischio di sovraccaricare strutture già molo “impegnate” e di poter venire in contatto con altri pazienti che potrebbero essere contagiosi.

La scelta, per noi dentisti, non è facile (da qui il titolo di questo articolo) venendo a contrapporsi necessità fra di loro contrastanti ma entrambe ragionevoli.

Personalmente, presso il mio studio di Finale ligure, ho scelto (d’accordo con la mia assistente) di interrompere il lavoro ordinario ma di essere disponibili per effettuare eventuali terapie urgenti o non differibili.

I pazienti che seguono con regolarità i miei programmi di prevenzione difficilmente si troveranno nella necessità di dover effettuare una terapia urgente (se non a seguito di un incidente) ma, nel malaugurato caso fosse necessario, sanno di poter contare su di me. In ogni caso ci siamo organizzati per un ritmo di lavoro tale da cercare di evitare che un paziente possa incontrare altre persone mentre è nel mio studio. A questo proposito vi chiediamo, nel caso dobbiate rivolgervi a noi, di limitare ad una persona al massimo il numero degli eventuali accompagnatori.

Per qualunque dubbio non esitate a telefonare al numero dello studio (019 600645); le chiamate, in caso di assenza, vengono trasferite sul numero di cellulare dello studio (che è 349 843 70 90), dal quale se non riuscissimo a rispondervi subito, vi richiameremo al più presto.

Per ulteriori informazioni potete, come sempre, scrivermi a: dottore@attiliovenerucci.it .

Buona Domenica!

Dr. Attilio Venerucci

Prof. A contratto c/o

Master in Laser Dentistry

Università degli Studi di Genova