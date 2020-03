Ginnastica per il “mal di schiena” da fare a casa nei tempi del coronavirus

Anche per chi vive nella Riviera Ligure le paure per il Coronavirus, divenuto pandemico, sono un duro colpo alla socialità e alle abitudini consolidate per anni. Si sente il peso di non potersi recare liberamente a lavorare o di non poter prendere un cappuccino al solito bar ed in più spesso si unisce un nuovo impegno: dover imparare lo smart working, il lavoro agile da casa, impresa non facile per tutti.

Il Covid-19, costringe anche gli abitanti della Liguria a restare confinati tra le mura domestiche. Con la conseguente ridefinizione e a volte nuova condivisione degli spazi della casa con i famigliari, e così sarà almeno fino al 3 aprile…

Una situazione strana, anomala, a tratti pesante.

A volte una nuova sfida. Uniche concessioni all’isolamento domestico: un salto al supermercato o in farmacia. E dunque tutti o quasi “impiegati” a casa, al tavolo della cucina, oppure sul divano, o meglio ancora su un letto, passando la giornata seduti o sdraiati tra libri, pc e cellulare.

L’attività fisica spesso è rinviata a tempi da definire. Proprio ora in cui sarebbe un ottimo antidoto allo stress, una camomilla rilassante alternativa al flusso senza sosta di notizie sul virus che arrivano ogni giorno ed in particolare dalle ore 18 con l’aggiornamento degli ultimi comunicati della Regione.

La vita di questi giorni, per forza più sedentaria, ci fa restare a lungo in posizioni scorrette che spesso incidono in maniera negativa sulla nostra postura. A volte sentiamo dolori alla colonna vertebrale, dovuti, questi, per lo più, a verosimili riacutizzazioni di discopatie, ravvicinamenti e/o scivolamenti vertebrali già noti.

A tale proposito, per tentare di ovviare o alleviare tale ulteriore disagio fisico aggiuntivo, Vi propongo un breve video con tre semplici esercizi di ginnastica. Questi esercizi sono alla portata di tutti, adatti anche alle persone meno esperte, e servono a contrastare il “mal di schiena” e ad… “allontanarsi” qualche minuto dai dati su contagi, ricoveri e malattie.

Dunque ginnastica, non in palestra, ma a casa propria, a costo zero, utilizzando un tappetino e un po’ di buona volontà. Se siete interessati visionate il seguente video sul mio profilo twitter: https://twitter.com/MarianMocanu2/status/1238548871997018112?s=20Se l’iniziativa vi piacerà, nei prossimi giorni seguiranno altri video, contenenti ulteriori esercizi mirati e consigli su comportamenti virtuosi, utili alla salute, da tenere in questo tempo cosi particolare.