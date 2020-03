Bassetti contro Sgarbi sul Coronavirus, arriva la diffida legale

Genova - Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie Infettive all’Università degli studi di Genova e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino, ha diffidato Vittorio Sgarbi dal nominarlo, attribuendogli tesi e argomenti mai pronunciati e sui quali Sgarbi sostiene di aver fondato le sue esternazioni sul coronavirus.

Bassetti ha fatto sapere di reputare queste esternazioni "estremamente gravi non solo perché direttamente coinvolto come supposto ispiratore di affermazioni che non condivide e che mai ha proferito, ma anche perché contesta fermamente ogni commento sul Patto Trasversale per la Scienza, del quale condivide appieno l’azione, le finalità, riconoscendo le alte professionalità scientifiche e mediche di coloro che ne fanno parte, visto che anch’egli è socio sin dalla creazione dell’Associazione, e ne Coordina uno dei principali gruppi di studio e di lavoro, quello sui vaccini".

Il medico ha dunque inviato a Sgarbi, tramite il proprio legale avvocato Corrado Canafoglia, una diffida a voler rettificare pubblicamente e sui media entro un giorno "ogni suo riferimento al professor Matteo Bassetti stesso, attribuendo al medesimo tesi e argomenti dallo stesso mai pronunciati e sui quali Sgarbi avrebbe fondato le sue citate esternazioni, precisando che semmai trattasi di un errore interpretativo delle posizioni dello stesso Bassetti". In assenza di tale rettifica Bassetti si riserva di agire giudizialmente a tutela della propria onorabilità professionale.