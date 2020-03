Coronavirus, dal flash mob sonoro a quello luminoso di torce e cellulari

Dopo gli applausi dal balcone alle 12.00 per i medici e gli infermieri e i flash mob sonori sulle note di varie canzoni del repertorio italiano (l'Inno di Mameli, Azzurro e oggi "Ma il cielo è sempre più blu"), questa sera spazio ad un'ulteriore iniziativa in tutta Italia.

Alle 21.00 si spengono le luci nelle case di tutti gli italiani, per dar spazio alle torce e ai cellulari come segno di unione a distanza in un momento complicato per il nostro paese vista l'emergenza Coronavirus e l'obbligo di stare in casa per evitare il contagio.