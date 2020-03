Coronavirus, la senatrice Botto (M5S): "I due cittadini genovesi rimasti bloccati a Cuba, martedì potranno prendere un aereo per rientrare in Italia"

"Marta Cavallo e Filippo Colotto, i due cittadini genovesi rimasti bloccati a Cuba, martedì potranno prendere un aereo per rientrare in Italia. Siamo contenti di poter comunicare questo risultato ottenuto insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio e agli uffici della Farnesina. Marta e Filippo hanno ottenuto il foglio di via dall'ospedale dove erano stati ricoverati, adesso possono recuperare i loro effetti personali e prepararsi per tornare a casa". Lo comunica in una nota stampa la senatrice genovese del MoVimento 5 Stelle Elena Botto.