Alassio: la facciata del palazzo comunale brilla di luci tricolori (la FOTONOTIZIA)

Un nuovo messaggio di solidarietà, affiatamento, senso di Patria e unità di intenti è stato lanciato dal Comune di Alassio, primo paese della Riviera Ligure ad ospitare dei turisti positivi al test del Covid-19.

Da stasera, infatti, la facciata del Palazzo Comunale è illuminata con il tricolore italiano. E anche coloro che non potranno uscire di casa per le restrizioni imposte dalla legge al fine di limitare i contagi, vedranno in lontananza i bagliori bianchi, rossi e verdi che simboleggeranno una luce di speranza e una forte, sincera voglia di ripartire.

L'idea è stata elogiata su Facebook dallo stesso vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, che ha voluto sottolineare come tutto sia partito dalla sensibilità della consigliera comunale Roberta Zucchinetti, promotrice di questa iniziativa.