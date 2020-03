Albenga, consegnato alla ditta il cantiere per l'ampliamento interno del cimitero di Leca

Il cantiere per eseguire i lavori di ampliamento interno del cimitero di Leca d'Albenga è stato consegnato ufficialmente, sebbene sotto riserva, alla ditta Badessi Luigia di Imperia che si è aggiudicata il bando di gara.

Il progetto prevede la realizzazione di 360 loculi divisi in 2 corpi di fabbrica (ciascuno di 180) che verranno realizzati a margine dei due campi di inumazione, tra il porticato ed i primi due lotti dedicati alle cappelle gentilizie.

Il primo lotto, in particolare, prevede la realizzazione dei due piani terreni dei due blocchi. Il numero di loculi prefabbricati sarà 160 mentre gli ossari sarà 320 divisi nei 2 corpi di fabbrica.

"La ditta ha già iniziato a eseguire il campionamento del terreno per eseguire le analisi necessarie per le opportune valutazioni ed ha iniziato a predisporre il cantiere."Con questo intervento andiamo a dare un'importante risposta alla nostra città ampliando il cimitero all'interno del lotto realizzato tra il 1960 e il 1980 a ridosso dell'entrata sul lato sud. I lavori sono iniziati regolarmente e si stanno svolgendo nel rispetto di tutte le disposizioni ministeriali in vigore" commenta il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

Spiega il consigliere delegato ai servizi cimiteriali Mirco Secco: “Si tratta di un intervento lungamente atteso e particolarmente importante per la nostra città. Attualmente il cimitero, a causa dell’emergenza Coronavirus è chiuso, ma la ditta, fino a che sarà possibile continuerà a lavorare".