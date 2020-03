Bitume, Castellazzi (Verdi): "Giusto ascoltare l'allarme dei cittadini di Zuccarello e Cisano che protestano per i fumi tossici"

"Dallo scorso anno i cittadini della Val Neva e della Val Pennavaire protestano inascoltati: ancora una volta chiedono giustamente la chiusura di una fonte di inquinamento che condiziona pesantemente la loro vita" commenta in una nota il portavoce dei Verdi della provincia di Savona Gabriello Castellazzi.

"Con una petizione inviata a tutte le autorità invocano una garanzia di sopravvivenza e di tutela della salute pubblica in un' area del ponente savonese impegnata a sviluppare attività turistico-ricettive in luoghi di elevato interesse storico e naturalistico. Un futuro negato dalla presenza di una azienda autorizzata, in una zona sottoposta a vincoli ambientali, a lavorare “bitume” che porta inquinamento di aria e acqua con inevitabile danno per la salute degli abitanti".

"Nei giorni scorsi bambini e anziani, bloccati nelle loro case perchè minacciati da “Coronavirus”, hanno visto un progressivo addensarsi di fumi sprigionati dal camino del noto impianto che lavora “bitume” - prosegue - Gli Amministratori locali e regionali che tante volte si sono pronunciati a favore delle proposte dei giovani di “Fridays for future” per una difesa attiva, e non solo a parole, dell'ambiente, devono finalmente ascoltare la voce dei cittadini e, accertati i livelli di inquinamento, avere il coraggio di adottare tutti i provvedimenti necessari a scongiurare danni ulteriori alla salute".

"I cittadini hanno il diritto ad una informazione aggiornata, tempestiva e comprensibile circa i livelli di inquinamento ambientale. Di fronte al bivio tra un insediamento industriale inquinante e uno sviluppo eco-sostenibile sono obbligatorie quelle scelte che guardano ad un futuro vivibile".

"Il “bitume” è un materiale semisolido (a temperatura ambiente) ottenuto dalla lavorazione del petrolio grezzo ed è una combinazione di composti organici ad alto peso molecolare “IPA” (Idrocarburi Policiclici Aromatici), con diverse quantità di zolfo, azoto e metalli pesanti (nichel, ferro e vanadio). La lavorazione dei prodotti bituminosi avviene con un riscaldamento che innesca processi di “cracking” con formazione di sostanze pericolosissime secondo lo IARC (International Agency for Research on Cancer). L'assorbimento avviene principalmente attraverso l'inalazione di vapori, fumi e aerosol. L'emissione di queste sostanze raddoppia per ogni incremento di temperatura di 10°, il che rende essenziale una sorveglianza sanitaria molto precisa su tutti gli agenti chimici pericolosi (dati German Bitumen Forum)".

"I sindaci di Zuccarello e Cisano sul Neva possono adottare provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica. Infatti il Consiglio di Stato, con la “Sentenza 27/12/2013 sez. V (richiamati DPR 616/77 e L. 833/78)”, ha dichiarato la legittimità di un'ordinanza sindacale che consente l'immediata chiusura di un impianto pericoloso per la salute. La sentenza dice: “Spetta al Sindaco, all'uopo ausiliato dalla struttura sanitaria competente, il cui parere ha funzione consultiva, la valutazione della tollerabilità, o meno, delle lavorazioni provenienti dalle industrie cosiddette insalubri, l'esercizio della cui potestà potendo avvenire in ogni tempo e potendo esplicarsi mediante l'adozione, in via cautelare, di interventi finalizzati ad impedire la continuazione o l'evolversi di attività aventi carattere di pericolosità (es. esalazioni pericolose, ecc.)".