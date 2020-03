Cengio, emergenza Coronavirus: mercato settimanale solo con banchi alimentari

Mercato settimanale di Cengio: saranno presenti solamente i banchi di generi alimentari. Lo comunica in una nota l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Dotta.

"Si comunica che a partire da domani, martedì 17 marzo 2020, in occasione del mercato settimanale - si legge nella nota - saranno presenti in piazza San Giuseppe esclusivamente i banchi di generi alimentari, i quali saranno disposti in maniera tale da rispettare le indicazioni del DPCM del 11/03/2020".

"Si invita la cittadinanza ad uscire per fare la spesa solo se necessario e di attuare comportamenti nel pieno rispetto della distanza tra persone e tutto quanto previsto sempre dal decreto dell'11 marzo" concludono dal comune.