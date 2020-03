Emergenza Coronavirus, a Savona rinviati i pagamenti di Tari e Cosap

Sono in arrivo le prime misure economiche a sostegno dei commercianti e della cittadinanza da parte della Giunta comunale di Savona per contrastare la crisi dovuta all'emergenza Coronavirus.

In attesa dei provvedimenti governativi, e dunque a livello nazionale, le prime misure arrivano dall'amministrazione locale. Rinviato al 30 aprile il pagamento della Cosap, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, mentre la Tari, la tassa sui rifiuti, verrà rinviata di un mese, al 16 maggio.

Inoltre saranno sospese le rette degli asili per tutto il periodo in cui queste strutture rimarranno chiuse, con un rimborso per chi già avesse provveduto a versare le cifre.