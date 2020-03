Coronavirus, il sindaco Bozzano tira le orecchie ai varazzini: "No agli assembramenti alla Madonna della Guardia, state a casa"

"Stare a casa non vuol dire andare alla Madonna della Guardia, ieri ho visto fotografie dove c'era il mondo. Non facciamo assembramenti sulla passeggiata e poi li facciamo alla Guardia piuttosto che alla Croce di Castagnabuona o alla Croce di Cantalupo. Significa che non abbiamo capito niente. Se c'è qualcuno infettato andiamo ad infettare altra gente, non va bene questo. State a casa".

Il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano tira le orecchie ai cittadini che hanno violato, soprattutto nella giornata di ieri, il Dpcm che vieta gli assembramenti recandosi nell'entroterra varazzino.

Il primo cittadino firmerà un'ordinanza sui taxi dove verrà sospeso il servizio notturno e raccomanderà il distanziamento all'interno del mezzo pubblico che dovrà essere utilizzato per il trasporto di due persone.

Verrà inoltre sospeso il pagamento dei parcheggi blu per incentivare lo spostamento il più possibile con l'auto senza utilizzare i mezzi pubblici. Saranno chiusi i parchi del Boschetto e di viale Europa.

"La sanificazione delle strade la faremo, sono consapevole che ai fini della propagazione del virus non serva a nulla, però credo che non faccia male per avere una città il più possibile sterile- Sarà predisposta sulle panchine, i giochi per i bambini, le strade e il centro storico" ha continuato Bozzano che non segue così la linea di diversi colleghi sindaci che hanno deciso di non metterla in pratica.