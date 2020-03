Coronavirus, oltre 240 treni cancellati sul territorio regionale e verso la Lombardia

Cancellazioni, sostituzione dei treni con autobus in alcune tratte e grande rimodulazione della rete dei trasporti. Trenitalia, in ottemperanza la decreto varato dal ministero dei Trasporti volto a contenere la diffusione del contagio da Coronavirus, ha provveduto a limitare la circolazione ferroviaria. Un provvedimento che l'azienda ha ritenuto necessario vista l’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese. Da un lato non si possono creare "assembramenti" per evitare il contagio e dall'altro ci sono le limitazioni imposte dal decreto del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte il quale ha imposto ai cittadini di uscire solo per motivi di lavoro, per far rientro al proprio domicilio o per l'acquisto di beni di prima necessità.

Gia la settimana scorsa Trenitalia, anche in seguito alle richieste avanzate dalla Regione Liguria, aveva rimodulato la propria offerta cancellando o sostituendo con bus circa 130 treni. Da stamani Circa 240 treni sono stati cancellati, o completamente o in determinati punti del percorso o solo nel giorni festivi. La fascia oraria oggetto dell'intervento di Trenitalia va d mezzanotte e 35 minuti alle 23 di sera. Le principali tratte cancellate non riguardano solo i collegamenti regionali, ma anche quelli con Bergamo, Milano, Lecco, province inserite già nelle settimane scorse nella cosiddetta "zona rossa" dove sostanzialmente ha avuto inizio il contagio del Covid-19.

Sui vagoni, poi sono state intraprese misure di salvaguardia del personale. Il convoglio su cui viaggiano il capotreno ed eventualmente altri operatori di Trenitalia è separato dal resto dei viaggiatori per impedire di mettere a rischio la salute di tutti. Chiunque avesse, però necessità di muoversi con il treno, per le ragioni previste dal decreto ministeriale, può visionare il programma di servizio con tutte le cancellazioni e sostituzioni stilato da Trenitalia nel file che alleghiamo.