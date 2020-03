Decreto Coronavirus, sembrano escluse le Funivie. Cgil: "Inaccettabile questo rimpallo"

"Nel decretone appena varato dal Governo non ci sarebbe il provvedimento su Funivie, che in principio era inserito nella bozza. Né la disponibilità del sostegno al reddito né il finanziamento per la ricostruzione dell'infrastruttura ". Così Andrea Pasa (Cgil Savona) e Fabrizio Castellani (Filt Cgil Savona).

"Pur in un momento drammatico come questo siamo increduli che ancora una volta non ci sia spazio per definire il futuro di una infrastruttura così importante - proseguono Pasa e Castellani - per dare continuità di reddito ai lavoratori, dal mese di novembre ad oggi il governo è stato incapace di trovare una soluzione. Prima non inserendo Funivie nel provvedimento di protezione civile dopo il maltempo del 23 e 24 novembre, poi nulla di fatto neppure nella Legge Finanziaria ed oggi ancora una volta a bocca asciutta. Ora è necessario che si preveda la possibilità di utilizzare le norme sugli ammortizzatori sociali contenute nel Decretone appena varato e il ministero dia l'ok all'azienda per il pagamento delle retribuzioni prossime".